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شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين، سيكون للمتأخرين من الكشف السابق، والحافلة الأولى حتى الرقم (150) من كشف المسافرين رقم (2022/41)للتحميل اضغط هنا

كما سيتم السفر للحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/49) للتحميل اضغط هنا.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت الوزارة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وأشارت إلى ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

 

 

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