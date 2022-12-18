(حماس) تدعوإلى زيادة المواجهة مع الاحتلال رداً على انتهاكاته بالأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة على أن أبناء شعبنا والمقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي عما يحدث في ساحات الأقصى من اقتحامات في ما يسمى عيد "الحانوكاه".وقال حمادة إن الردود على ما يقوم به الاحتلال تتنوع من المواجهات في نقاط التماس والاحتكاكات إلى المقاومة التي توجع المحتل.ودعا إلى تكتيك هذه المواجهات والمقاومة وزيادة وتيرتها في قرى الضفة والقدس والداخل المحتل.وحمل الاحتلال مسؤولية إطلاق العنان لعشرات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وتبعات ما ستؤول إليه الأمور.وشدد على أن "نؤكد أن ما يحدث في الأقصى أمر خطير والذي يقوم به الاحتلال في ساحاته لن يواجه بأقل ما وُوجه به في معركة "سيف القدس".وأضاف: "مقاومتنا تؤكد أن الخيارات مفتوحة وأن ساحات المواجهة متعددة وأنها سترد على المحتل ولكنها تختار كيف يكون الرد ومن أي مكان يكون".