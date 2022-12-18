النضال الشعبي ترحب بمطالبة 198 منظمة فلسطينية ودولية بالتحقيق بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل

رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمطالبة 198 منظمة فلسطينية ودولية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ورئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي، بالتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد المجتمع المدني والشعب الفلسطيني.وقال عضو المكتب السياسي للجبهة محمد العطاونة خلال اجتماعات تنظيمية موسعة عقدتها الجبهة لكادرها في محافظتي الخليل وبيت لحم، أن تمادي قوات الاحتلال بعدوانها على ابناء شعبنا، واعطاء التعليمات لجنوده بالقتل المباشر واستهداف الابرياء يتطلب محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم .وتابع العطاونة أمام التحديات القادمة وتشكيل حكومة الاحتلال المتطرفة من الفاشيين الجدد، فإن المطلوب فلسطينيا لم الشمل وانهاء حالة الانقسام، وتغليب المصلحة العليا لشعبنا، ومواصلة نضاله المشروع عبر برنامج عمل وطني موحد.وطالب العطاونة كافة قوى شعبنا الى الالتحام والالتفاف خلف منظمة التحرير الفلسطينية، داعيا لورشة عمل وطنية تضم جميع القوى ومنظمات المجتمع المدني الخروج بصيغة عمل وطني موحدة، ومخاطبة الرأي العام حول جرائم الاحتلال والدفاع عن ابناء شعبنا.كما طالب العطاونة سفارات دولة فلسطين في العالم أجمع بمخاطبة الرأي العام في البلدان المتواجدة فيها وكذلك الاحزاب والجمعيات العمل على فضح جرائم الاحتلال، وخطورة الفاشيين الجدد على امن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.هذا وناقش الاجتماع اخر التطورات التنظيمية والنقابية، والاستعدادات لعقد المؤتمرات للكتل النقابية في المرحلة القادمة.