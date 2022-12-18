شؤون فلسطينية

"الخارجية": حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المدخل الوحيد لتحقيق امن واستقرار المنطقة

"الخارجية": حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المدخل الوحيد لتحقيق امن واستقرار المنطقة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المدخل الوحيد لتحقيق امن واستقرار المنطقة.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين بات يستظل ويستمد التشجيع والحماية من تصريحات ومواقف ليس فقط بن غفير وسموتريتش، إنما أيضا من مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وتفاخره بتجاهل القضية الفلسطينية وضرورات حلها الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن نتنياهو يحاول قلب حقائق الصراع والتنكر لمركزية القضية الفلسطينية، واستبدال مضمون السلام الحقيقي ومعناه بمفاهيم استعمارية عنصرية، الهدف منها تكريس الاحتلال واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) وابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

واعتبرت أن تفاخر نتنياهو بتهميش ومحاولاته إزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات الدولية يمثل أوسع واكبر تحريض على العنف، ودعوة صريحة لجيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، في توزيع وتبادل واضح للأدوار لتسريع وتيرة ضم الضفة.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان الإسرائيلي الشامل ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واكدت أن إغلاق المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين هو المسؤول المباشر عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، ويعطي دولة الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وأدانت الخارجية الجريمة البشعة التي ارتكبها مستوطن حاقد في عملية دعس متعمدة، أدت إلى استشهاد الشابين الشقيقين مهند ومحمد مطير من مخيم قلنديا، كما أدانت جريمة ابعاد الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا بعد اعتقال اداري دام ٦ اشهر.

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الاميركية بعدم الاكتفاء بالتحذيرات والمطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال، واعتماد آليات دولية ملزمة لدولة الاحتلال تجبرها على الانخراط الفوري في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد.

وقالت الخارجية إن اكتفاء المجتمع الدولي بشرح مخاوفه من ممارسات بن غفير وسموتريتش وسياسة الائتلاف الإسرائيلي القادم على ساحة الصراع ومستقبلها، وعدم اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية حل الدولتين وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، لا يعدو كونه امتداداً لسياسة الكيل بمكيالين.

أخبار ذات صلة

آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

(حماس) تدعوإلى زيادة المواجهة مع الاحتلال رداً على انتهاكاته بالأقصى

(حماس) تدعوإلى زيادة المواجهة مع الاحتلال رداً على انتهاكاته بالأقصى

العمصي: الاحتلال ماطل بملف تصاريح عمال غزة ونتخوف من الحكومة الإسرائيلية الجديدة

العمصي: الاحتلال ماطل بملف تصاريح عمال غزة ونتخوف من الحكومة الإسرائيلية الجديدة

النضال الشعبي ترحب بمطالبة 198 منظمة فلسطينية ودولية بالتحقيق بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل

النضال الشعبي ترحب بمطالبة 198 منظمة فلسطينية ودولية بالتحقيق بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل

&#34;المكتب الوطني للدفاع عن الأرض&#34; يبدأ بتنفيذ مشروع دعم الأراضي المهددة بالاستيطان

"المكتب الوطني للدفاع عن الأرض" يبدأ بتنفيذ مشروع دعم الأراضي المهددة بالاستيطان

نادي الأسير يكشف رسالة للحقوقيّ صلاح الحموري قبل إبعاده

نادي الأسير يكشف رسالة للحقوقيّ صلاح الحموري قبل إبعاده

&#34;الديمقراطية&#34; تشن هجوماً كبيراً على المبعوث الأميركي هادي عمرو

"الديمقراطية" تشن هجوماً كبيراً على المبعوث الأميركي هادي عمرو

تدهور خطير يطرأ على وضع الأسير المريض ناصر أبو حميد

تدهور خطير يطرأ على وضع الأسير المريض ناصر أبو حميد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(حماس) تدعوإلى زيادة المواجهة مع الاحتلال رداً على انتهاكاته بالأقصى

(حماس) تدعوإلى زيادة المواجهة مع الاحتلال رداً على انتهاكاته بالأقصى

&#34;الخارجية&#34;: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المدخل الوحيد لتحقيق امن واستقرار المنطقة

"الخارجية": حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المدخل الوحيد لتحقيق امن واستقرار المنطقة

&#34;المكتب الوطني للدفاع عن الأرض&#34; يبدأ بتنفيذ مشروع دعم الأراضي المهددة بالاستيطان

"المكتب الوطني للدفاع عن الأرض" يبدأ بتنفيذ مشروع دعم الأراضي المهددة بالاستيطان

نادي الأسير يكشف رسالة للحقوقيّ صلاح الحموري قبل إبعاده

نادي الأسير يكشف رسالة للحقوقيّ صلاح الحموري قبل إبعاده

&#34;الديمقراطية&#34;: جريمة الدهس قرب حاجز زعترة تنبئ بموجة تصعيد دموية لميليشيا المستوطنين

"الديمقراطية": جريمة الدهس قرب حاجز زعترة تنبئ بموجة تصعيد دموية لميليشيا المستوطنين

نابلس: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر

نابلس: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار بالخليل

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار بالخليل

&#34;المرور&#34; بغزة: تسع إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تسع إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

شمس الكويتية تهاجم منتقدي استخدامها لفظة &#34;منغولي&#34;

شمس الكويتية تهاجم منتقدي استخدامها لفظة "منغولي"

شاهد.. هيثم السالم يعيش قصة حب في أحدى مستشفيات مصر بكليب جديد

شاهد.. هيثم السالم يعيش قصة حب في أحدى مستشفيات مصر بكليب جديد

رسائل حب متبادلة بين بشرى وزوجها في عيد زواجهما الثاني

رسائل حب متبادلة بين بشرى وزوجها في عيد زواجهما الثاني

شاهد.. هجوم حاد من مفيدة شيحة على مصطفى كامل بسبب ويجز

شاهد.. هجوم حاد من مفيدة شيحة على مصطفى كامل بسبب ويجز

شاهد.. ريهانا تكشف وجه ابنها للمرّة الأولى

شاهد.. ريهانا تكشف وجه ابنها للمرّة الأولى

نادية الجندي تستذكر نادر جلال: &#34;أجمل فترة من عمري&#34;

نادية الجندي تستذكر نادر جلال: "أجمل فترة من عمري"

بعد 20 عاماً... أنجلينا جولي تغادر الأمم المتحدة

بعد 20 عاماً... أنجلينا جولي تغادر الأمم المتحدة

شاهد.. شابات سعوديات يخطبن منال العيسى لوالدهن

شاهد.. شابات سعوديات يخطبن منال العيسى لوالدهن

لاروسي تفتتح فعاليات &#34;أضواء دبي&#34; بأغنية من توقيع راشد الماجد

لاروسي تفتتح فعاليات "أضواء دبي" بأغنية من توقيع راشد الماجد

مي العيدان بسن الـ16 في صورة نادرة مع زوجها الأول

مي العيدان بسن الـ16 في صورة نادرة مع زوجها الأول

عربي

الرئيس عباس يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على الأوضاع بالأردن

الرئيس عباس يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على الأوضاع بالأردن

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة