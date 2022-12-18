نادي الأسير يكشف رسالة للحقوقيّ صلاح الحموري قبل إبعاده

رام الله - دنيا الوطنكشف نادي الأسير الفلسطيني، عن رسالة وجّهها المحامي صلاح الحموري قُبيل إبعاده قسرًا إلى فرنسا صباح اليوم، بأمر من وزيرة الداخلية الإسرائيلية آييلت شاكيد.وفيما يلي نص الرسالة كما وصلت "دنيا الوطن":رسالة الحقوقيّ صلاح الحموري قبل إبعادههذه هي رسالتي الأخيرة قبل أن أغادر وطنيأبناء شعبي الفلسطيني الصامدتحية الوطن الفلسطينيّ، وتحية الابتداء بأول شعبأتوجه بهذه الرسالة وأنا أتعرض لتهجير قسري واقتلاع من وطنيمعتقدًا هذا العدو أنّه بممارسة سياسة التهجير والتطهير العرقي ينتصر علينا.إن فلسطينيتنا خيار واختيار، وفاء وانتماء، أرض وذاكرة، مكان وزمان، فلا قرار تهجير قسري، وتطهير عرقي يرهبني، ولا يردعنا ولا يردنا عن خيارنا بالمقاومة، ولا قوة فوق الأرض تستطيع أن تقتلع فلسطين، وشعب فلسطين من عقولنا ووجدنا.أنا أغادرك اليوم يا وطني مجبرًا ومكرهًا، أنا أغادرك اليوم من السّجن إلى المنفى، لكن تأكد جيدًا إننا سأبقى كما عاهدتني وفيًا لك، وحريصًا على حريتك سأحملك معي أينما كنت، ستبقى أنت بوصلتي الوحيدة، وإلى أن نلتقي مجددًا، وأعانقك في القدس والجليل، وحيفا، لك أن تطلب مني ما تشاء، وأعاهدك أن أبقىجنديك الوفي أبدًا أبدًا أبدًا.