فرنسا تعقّب على إبعاد المحامي صلاح الحموري

رام الله - دنيا الوطنأدانت فرنسا، اليوم الأحد، إبعاد إسرائيل للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري المعتقل منذ آذار/ مارس دون توجيه تهمة رسمية له، معتبرة ذلك "مخالفا للقانون".وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي، "ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بطرد صلاح الحموري إلى فرنسا".وأوضحت أنها اتخذت إجراءات، لضمان احترام حقوق الحموري واستفادته من جميع سبل الانصاف القانونية وتمكينه من أن العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش.وأكدت الخارجية الفرنسية معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية، وهي أرض محتلة كما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة.