"الاحتلال يتحمل المسؤولية".. حماس تُعلق على وصول جثامين شهداء "لقمة العيش" للقطاع





وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ننعى إلى شعبنا الفلسطيني شهداء الحصار الذين ارتقوا قبالة السواحل التونسية، ونتقدم بخالص التعازي وعظيم المواساة لذويهم الكرام، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".



وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات حصاره الظالم لقطاع غزة، واستمرار عدوانه على شعبنا، وتسببه بأزمات إنسانية كبيرة لأهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وأراضي عام 48.





وقال قاسم: إن على كل الأطراف والجهات الدولية والإنسانية والحقوقية، العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف سرقته لثروات وموارد شعبنا.



وشدد المتحدث باسم حركة حماس، على أن الحركة ستواصل "نضالنا المشروع مع كل قوى شعبنا من أجل كسر الحصار الظالم على قطاع غزة، وتحقيق العيش الكريم لأبناء شعبنا الفلسطيني، وعدم السماح للاحتلال من تحقيق أهدافه من حصاره لشعبنا".



ووصل عبر معبر رفح البري جثامين ثمانية شهداء، من قطاع غزة، ممن غرقوا قبالة سواحل تونس الشهر الماضي، أثناء توجههم إلى أوروبا بغرض الهجرة عبر البحر.