شؤون فلسطينية

طالع: نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة 2022

طالع: نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة 2022
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة للعام 2022.

وقالت الوزارة في بيان لها،: "قد تقدم لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية (3894) طالباً /ة توزعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم (2081) بنسبة عامة بلغت ( 53.44% )، وبذلك ترتفع نسبة الناجحين التراكمية من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام الى (81%)، و تمثل هذه الدورة فرصة إضافية أخرى للطلبة للإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام".

وأوضحت "التربية" أنه سيتم نشر النتائج اليوم الأحد الساعة (11:00) عبر الموقع www.psge.ps وبإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم يوم غد الاثنين في مديريات التربية والتعليم بعد الساعة الثانية عشرة.

أخبار ذات صلة

غزة: &#34;المالية&#34; تعلن موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر أكتوبر

غزة: "المالية" تعلن موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر أكتوبر

نابلس: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر

نابلس: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار بالخليل

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار بالخليل

الرويضي: حراك إسرائيلي لتسريع السيطرة على القدس بضوء الاتفاقات الموقعة بين الأحزاب اليمينية

الرويضي: حراك إسرائيلي لتسريع السيطرة على القدس بضوء الاتفاقات الموقعة بين الأحزاب اليمينية

أبو عبيدة: تهديدات الاحتلال تجاه &#34;الأقصى&#34; خطيرة ويجب على شعبنا وأمتنا الاستنفار

أبو عبيدة: تهديدات الاحتلال تجاه "الأقصى" خطيرة ويجب على شعبنا وأمتنا الاستنفار

بتنفيذ من معهد المخطوطات التابع &#34;للألكسو&#34;.. إطلاق مشروع الأرشيف الإلكتروني لمخطوطات فلسطين

بتنفيذ من معهد المخطوطات التابع "للألكسو".. إطلاق مشروع الأرشيف الإلكتروني لمخطوطات فلسطين

&#34;المرور&#34; بغزة: تسع إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تسع إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

اشتية: الاحتلال ومستوطنوه يتبادلون الأدوار في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا

اشتية: الاحتلال ومستوطنوه يتبادلون الأدوار في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: تسع إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تسع إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الطقس: أجواء غائمة جزئياً لطيفة نهاراً باردة ليلاً

الطقس: أجواء غائمة جزئياً لطيفة نهاراً باردة ليلاً

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

&#34;الشعبية&#34; القيادة العامة: دهس مستوطن لشابين جريمة تعبر عن مدى التطرف

"الشعبية" القيادة العامة: دهس مستوطن لشابين جريمة تعبر عن مدى التطرف

&#34;الديمقراطية&#34; تدين الضغوط الأميركية الإسرائيلية لتعطيل دور المبعوثة الأممية حول جرائم الاحتلال

"الديمقراطية" تدين الضغوط الأميركية الإسرائيلية لتعطيل دور المبعوثة الأممية حول جرائم الاحتلال

المطران حنا: لا يجوز التفريط أو التنازل عن ثوابتنا الوطنية

المطران حنا: لا يجوز التفريط أو التنازل عن ثوابتنا الوطنية

الخليل: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

الخليل: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

منوعات

نادية الجندي تستذكر نادر جلال: &#34;أجمل فترة من عمري&#34;

نادية الجندي تستذكر نادر جلال: "أجمل فترة من عمري"

بعد 20 عاماً... أنجلينا جولي تغادر الأمم المتحدة

بعد 20 عاماً... أنجلينا جولي تغادر الأمم المتحدة

شاهد.. شابات سعوديات يخطبن منال العيسى لوالدهن

شاهد.. شابات سعوديات يخطبن منال العيسى لوالدهن

لاروسي تفتتح فعاليات &#34;أضواء دبي&#34; بأغنية من توقيع راشد الماجد

لاروسي تفتتح فعاليات "أضواء دبي" بأغنية من توقيع راشد الماجد

مي العيدان بسن الـ16 في صورة نادرة مع زوجها الأول

مي العيدان بسن الـ16 في صورة نادرة مع زوجها الأول

شاهد.. عبير أحمد تخرج عن صمتها حيال استبعاد شقيقتها من الكويت

شاهد.. عبير أحمد تخرج عن صمتها حيال استبعاد شقيقتها من الكويت

شاهد.. موقف محرج لهاني رمزي بسبب معجبة

شاهد.. موقف محرج لهاني رمزي بسبب معجبة

شاهد.. مصطفى كامل: ويجز ممنوع من الغناء في مصر أما بالخارج له كل الدعم

شاهد.. مصطفى كامل: ويجز ممنوع من الغناء في مصر أما بالخارج له كل الدعم

شمس الكويتية تصف أيلون ماسك بـ&#34;المنغولي&#34;

شمس الكويتية تصف أيلون ماسك بـ"المنغولي"

اشتعال الخلاف مجدداً بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

اشتعال الخلاف مجدداً بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

عربي

الرئيس عباس يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على الأوضاع بالأردن

الرئيس عباس يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على الأوضاع بالأردن

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة