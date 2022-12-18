شؤون فلسطينية

نابلس: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر

نابلس: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس واعتقلت مواطنًا ونجله وسط اندلاع مواجهات.

وأفاد الهلال الأحمر، بوجود إصابة بالرصاص الحي وسبع حالات اختناق بالغاز بينهم امرأة حامل خلال اقتحام مخيم عسكر بنابلس

كما وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية نحو المدينة، وحاصرت أحد المنازل، واعتلت قناصتها أسطح المنازل، وسط اندلاع مواجهات، تخللها اطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم عسكر القديم في نابلس، بعد اعتقال المواطن ناصر النقيب ونجله محمد.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار بالخليل

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار بالخليل

الرويضي: حراك إسرائيلي لتسريع السيطرة على القدس بضوء الاتفاقات الموقعة بين الأحزاب اليمينية

الرويضي: حراك إسرائيلي لتسريع السيطرة على القدس بضوء الاتفاقات الموقعة بين الأحزاب اليمينية

أبو عبيدة: تهديدات الاحتلال تجاه &#34;الأقصى&#34; خطيرة ويجب على شعبنا وأمتنا الاستنفار

أبو عبيدة: تهديدات الاحتلال تجاه "الأقصى" خطيرة ويجب على شعبنا وأمتنا الاستنفار

بتنفيذ من معهد المخطوطات التابع &#34;للألكسو&#34;.. إطلاق مشروع الأرشيف الإلكتروني لمخطوطات فلسطين

بتنفيذ من معهد المخطوطات التابع "للألكسو".. إطلاق مشروع الأرشيف الإلكتروني لمخطوطات فلسطين

&#34;المرور&#34; بغزة: تسع إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تسع إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

اشتية: الاحتلال ومستوطنوه يتبادلون الأدوار في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا

اشتية: الاحتلال ومستوطنوه يتبادلون الأدوار في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا

الاحتلال يرحّل الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

الاحتلال يرحّل الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

الطقس: أجواء غائمة جزئياً لطيفة نهاراً باردة ليلاً

الطقس: أجواء غائمة جزئياً لطيفة نهاراً باردة ليلاً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئياً لطيفة نهاراً باردة ليلاً

الطقس: أجواء غائمة جزئياً لطيفة نهاراً باردة ليلاً

&#34;الشعبية&#34; القيادة العامة: دهس مستوطن لشابين جريمة تعبر عن مدى التطرف

"الشعبية" القيادة العامة: دهس مستوطن لشابين جريمة تعبر عن مدى التطرف

&#34;الديمقراطية&#34; تدين الضغوط الأميركية الإسرائيلية لتعطيل دور المبعوثة الأممية حول جرائم الاحتلال

"الديمقراطية" تدين الضغوط الأميركية الإسرائيلية لتعطيل دور المبعوثة الأممية حول جرائم الاحتلال

المطران حنا: لا يجوز التفريط أو التنازل عن ثوابتنا الوطنية

المطران حنا: لا يجوز التفريط أو التنازل عن ثوابتنا الوطنية

الخليل: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

الخليل: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة

(حماس) تعلق على حادثة دعس مستوطن لشابيْن بنابلس

(حماس) تعلق على حادثة دعس مستوطن لشابيْن بنابلس

منوعات

نادية الجندي تستذكر نادر جلال: &#34;أجمل فترة من عمري&#34;

نادية الجندي تستذكر نادر جلال: "أجمل فترة من عمري"

بعد 20 عاماً... أنجلينا جولي تغادر الأمم المتحدة

بعد 20 عاماً... أنجلينا جولي تغادر الأمم المتحدة

شاهد.. شابات سعوديات يخطبن منال العيسى لوالدهن

شاهد.. شابات سعوديات يخطبن منال العيسى لوالدهن

لاروسي تفتتح فعاليات &#34;أضواء دبي&#34; بأغنية من توقيع راشد الماجد

لاروسي تفتتح فعاليات "أضواء دبي" بأغنية من توقيع راشد الماجد

مي العيدان بسن الـ16 في صورة نادرة مع زوجها الأول

مي العيدان بسن الـ16 في صورة نادرة مع زوجها الأول

شاهد.. عبير أحمد تخرج عن صمتها حيال استبعاد شقيقتها من الكويت

شاهد.. عبير أحمد تخرج عن صمتها حيال استبعاد شقيقتها من الكويت

شاهد.. موقف محرج لهاني رمزي بسبب معجبة

شاهد.. موقف محرج لهاني رمزي بسبب معجبة

شاهد.. مصطفى كامل: ويجز ممنوع من الغناء في مصر أما بالخارج له كل الدعم

شاهد.. مصطفى كامل: ويجز ممنوع من الغناء في مصر أما بالخارج له كل الدعم

شمس الكويتية تصف أيلون ماسك بـ&#34;المنغولي&#34;

شمس الكويتية تصف أيلون ماسك بـ"المنغولي"

اشتعال الخلاف مجدداً بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

اشتعال الخلاف مجدداً بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

عربي

الرئيس عباس يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على الأوضاع بالأردن

الرئيس عباس يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على الأوضاع بالأردن

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة