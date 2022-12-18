نابلس: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس واعتقلت مواطنًا ونجله وسط اندلاع مواجهات.وأفاد الهلال الأحمر، بوجود إصابة بالرصاص الحي وسبع حالات اختناق بالغاز بينهم امرأة حامل خلال اقتحام مخيم عسكر بنابلسكما وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية نحو المدينة، وحاصرت أحد المنازل، واعتلت قناصتها أسطح المنازل، وسط اندلاع مواجهات، تخللها اطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع.وأوضحت المصادر ذاتها بأن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم عسكر القديم في نابلس، بعد اعتقال المواطن ناصر النقيب ونجله محمد.