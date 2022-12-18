شؤون فلسطينية

الرويضي: حراك إسرائيلي لتسريع السيطرة على القدس بضوء الاتفاقات الموقعة بين الأحزاب اليمينية

الرويضي: حراك إسرائيلي لتسريع السيطرة على القدس بضوء الاتفاقات الموقعة بين الأحزاب اليمينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس، أحمد الرويضي، أن حراكاً تقوده الجماعات الاستيطانية ونشطاء من اجزاب اليمين المتطرف وبعض المرشحين للحكومة القادمة في اسرائيل، يستهدف تعزيز فرض اجراءات جديدة بالقدس تعزز من سيادة دوائر الاحتلال الاسرائيلي المختلفة.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها تفرض واقعا يقلص الوجود الفلسطيني بهدف احداث تغيير ديموغرافي وجغرافي يعزل القدس بشكل اوسع عن باقي الاراضي الفلسطينية ويؤدي الى خلق حقائق جديدة على الارض تمنع اي تحرك سياسي مستقبلي على اساس حل الدولتين.

وأشار الرويضي ان المعطيات لدينا ان زيادة في الانتهاكات والاعتداءات يخطط لها تشمل بناء الالاف الوحدات الاستيطانية تحديدا في بلدات بيت صفافا وصور باهر ومشروع E1 المؤجل، ومطار قلنديا وعطروت وغيرها. 

ووفق ما قال الرويضي فإنها تهدف، مجمل ما يناقش الان في اروقة لجان الاحتلال المعنية بتعزيز الاستيطان تعزيز موارد مالية اوسع وتكثيف البناء في ضوء الالترامات الحكومية التي جرى التوقيع عليها بين الاحزاب اليهودية كشرط للانضمام للحكومة وهو ما تم الموافقة عليه.

وأكد الرويضي ان هذه الاتفاقات لم يتم نشرها، وانما الاشارة لها عبر وسائل الاعلام على انها تأتي في اطار توسيع الصلاحيات لاعضاء متطرفين مرتقبين في الحكومة القادمة.

ولفت الرويضي الى ضرورة تعزيز اوليات العمل في القدس بما يمكن المقدسيون من الرباط والثبات امام خطورة ما ستفرزه اتفاقات الاحزاب المتحالفه في الحكومة الاسرائيلية القادمة على الارض، استكمالا لما تم تنفيذه سابقا حيث تشير معلوماتنا ان اسرائيل صرفت 52 مليار شيكل خلال العقد الاخير لتعزيز اسرلة القدس وتهوديها.

وقال الرويضي ان المطلوب توفير حماية عاجلة للفلسطينين في القدس، وتطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالمدينة وتحمل الدول السامية الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤلياتها بضوء ان القدس محتلة باحتلال عسكري اضافة الى تعزير الدعم الدولي والعربي والاسلامي للقدس بما يعزز من صمد المواطنين ويثبت المؤسسات الفلسطينية التي تقدم الخدمات المختلفة للمجتمع المقدسي، اضافة الى اهمية تطبيق قرار القمة العربية الاخيرة التي عقدن بالجزائر بخصوص القدس.

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