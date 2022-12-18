أبو عبيدة: تهديدات الاحتلال تجاه "الأقصى" خطيرة ويجب على شعبنا وأمتنا الاستنفار

وبشأم ملف التطبيع بيّن أبو عبيدة أن: "الاستماتة من قبل بعض الأنظمة في تطبيع العلاقات مع الكيان معركة خاسرة ومخاطرة كبيرة، لن ينجم عنها سوى لعنة التاريخ وعار الدهر".

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة بأن تهديدات الاحتلال وقادة المستوطنين تجاه الأقصى خطيرة ويجب على شعبنا وأمتنا الاستنفار لحماية مسرى نبينا.وقال أبو عبيدة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد إن" السحر سينقلب على الساحر وسيكون إجرام الاحتلال وجنوحه للتطرف هو بداية زواله".وتابع:" نقول لشباب الضفة والقدس وأهالي الداخل "عملكم البطولي والنوعي والمتجدد يشكل الكابوس المرعب للمحتل، فباغتوا عدوكم واخرجوا له من حيث لا يحتسب".وشدّد أبو عبيدة خلال حديثه على أننا: "أمام معركة وجود وحق وتاريخ ومستقبل وإنما النصر صبر ساعة.وفيما يخص ملف الأسرى، قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن :"قرار تحريركم أولوية ولا رجعة عنه وإخوانكم في القسام والمقاومة لا يدخرون جهدًا ووقتًا وتخطيطًا من أجل حريتكم"وتابع: "معركة سيف القدس شكلت الصاعق الذي فجر طاقات كامنة وأزاح الرماد عن جمر متوقد في الضفة والقدس وفي فلسطين المحتلة عام 48"ولفت إلى أنه: "بعد 35 عامًا على انطلاقة حماس تحافظ الحركة بقوة على خطّها الاستراتيجي الذي انطلقت من أجله وهو المقاومة بكل أشكالها".وبيّن أن: "المعركة الأمنية وصراع الأدمغة مع الاحتلال مستمرة ومتواصلة ولا تتوقف، وتتنوع أدواتها ونحقق فيها الإنجازات".وأوضح أبو عبيدة أن: "القسام اليوم تقف على أرض صلبة كقوة لشعبنا وصمام أمان وسيف مشرع في وجه الاحتلال ورأس حربة في مسيرة شعبنا وأمتنا نحو التحرير والعودة".وأردف القول :"تأسيس الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، يعد سابقة في التاريخ المقاوم الحديث".