شؤون فلسطينية

أبو عبيدة: تهديدات الاحتلال تجاه "الأقصى" خطيرة ويجب على شعبنا وأمتنا الاستنفار

أبو عبيدة: تهديدات الاحتلال تجاه "الأقصى" خطيرة ويجب على شعبنا وأمتنا الاستنفار
أبو عبيدة - الناطق باسم كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة بأن تهديدات الاحتلال وقادة المستوطنين تجاه الأقصى خطيرة ويجب على شعبنا وأمتنا الاستنفار لحماية مسرى نبينا.

وقال أبو عبيدة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد إن" السحر سينقلب على الساحر وسيكون إجرام الاحتلال وجنوحه للتطرف هو بداية زواله".

وتابع:" نقول  لشباب الضفة والقدس وأهالي الداخل "عملكم البطولي والنوعي والمتجدد يشكل الكابوس المرعب للمحتل، فباغتوا عدوكم واخرجوا له من حيث لا يحتسب".

وشدّد أبو عبيدة خلال حديثه على أننا: "أمام معركة وجود وحق وتاريخ ومستقبل وإنما النصر صبر ساعة.

وفيما يخص ملف الأسرى، قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن :"قرار تحريركم أولوية ولا رجعة عنه وإخوانكم في القسام والمقاومة لا يدخرون جهدًا ووقتًا وتخطيطًا من أجل حريتكم"

وتابع: "معركة سيف القدس شكلت الصاعق الذي فجر طاقات كامنة وأزاح الرماد عن جمر متوقد في الضفة والقدس وفي فلسطين المحتلة عام 48"

ولفت إلى أنه: "بعد 35 عامًا على انطلاقة حماس تحافظ الحركة بقوة على خطّها الاستراتيجي الذي انطلقت من أجله وهو المقاومة بكل أشكالها".

وبيّن أن: "المعركة الأمنية وصراع الأدمغة مع الاحتلال مستمرة ومتواصلة ولا تتوقف، وتتنوع أدواتها ونحقق فيها الإنجازات".

وأوضح أبو عبيدة أن: "القسام اليوم تقف على أرض صلبة كقوة لشعبنا وصمام أمان وسيف مشرع في وجه الاحتلال ورأس حربة في مسيرة شعبنا وأمتنا نحو التحرير والعودة".

وأردف القول :"تأسيس الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، يعد سابقة في التاريخ المقاوم الحديث".

وبشأم ملف التطبيع بيّن أبو عبيدة أن: "الاستماتة من قبل بعض الأنظمة في تطبيع العلاقات مع الكيان معركة خاسرة ومخاطرة كبيرة، لن ينجم عنها سوى لعنة التاريخ وعار الدهر".

أخبار ذات صلة

نابلس: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر

نابلس: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار بالخليل

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار بالخليل

الرويضي: حراك إسرائيلي لتسريع السيطرة على القدس بضوء الاتفاقات الموقعة بين الأحزاب اليمينية

الرويضي: حراك إسرائيلي لتسريع السيطرة على القدس بضوء الاتفاقات الموقعة بين الأحزاب اليمينية

بتنفيذ من معهد المخطوطات التابع &#34;للألكسو&#34;.. إطلاق مشروع الأرشيف الإلكتروني لمخطوطات فلسطين

بتنفيذ من معهد المخطوطات التابع "للألكسو".. إطلاق مشروع الأرشيف الإلكتروني لمخطوطات فلسطين

&#34;المرور&#34; بغزة: تسع إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تسع إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

اشتية: الاحتلال ومستوطنوه يتبادلون الأدوار في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا

اشتية: الاحتلال ومستوطنوه يتبادلون الأدوار في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا

الاحتلال يرحّل الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

الاحتلال يرحّل الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

الطقس: أجواء غائمة جزئياً لطيفة نهاراً باردة ليلاً

الطقس: أجواء غائمة جزئياً لطيفة نهاراً باردة ليلاً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئياً لطيفة نهاراً باردة ليلاً

الطقس: أجواء غائمة جزئياً لطيفة نهاراً باردة ليلاً

&#34;الشعبية&#34; القيادة العامة: دهس مستوطن لشابين جريمة تعبر عن مدى التطرف

"الشعبية" القيادة العامة: دهس مستوطن لشابين جريمة تعبر عن مدى التطرف

&#34;الديمقراطية&#34; تدين الضغوط الأميركية الإسرائيلية لتعطيل دور المبعوثة الأممية حول جرائم الاحتلال

"الديمقراطية" تدين الضغوط الأميركية الإسرائيلية لتعطيل دور المبعوثة الأممية حول جرائم الاحتلال

المطران حنا: لا يجوز التفريط أو التنازل عن ثوابتنا الوطنية

المطران حنا: لا يجوز التفريط أو التنازل عن ثوابتنا الوطنية

الخليل: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

الخليل: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة

(حماس) تعلق على حادثة دعس مستوطن لشابيْن بنابلس

(حماس) تعلق على حادثة دعس مستوطن لشابيْن بنابلس

منوعات

نادية الجندي تستذكر نادر جلال: &#34;أجمل فترة من عمري&#34;

نادية الجندي تستذكر نادر جلال: "أجمل فترة من عمري"

بعد 20 عاماً... أنجلينا جولي تغادر الأمم المتحدة

بعد 20 عاماً... أنجلينا جولي تغادر الأمم المتحدة

شاهد.. شابات سعوديات يخطبن منال العيسى لوالدهن

شاهد.. شابات سعوديات يخطبن منال العيسى لوالدهن

لاروسي تفتتح فعاليات &#34;أضواء دبي&#34; بأغنية من توقيع راشد الماجد

لاروسي تفتتح فعاليات "أضواء دبي" بأغنية من توقيع راشد الماجد

مي العيدان بسن الـ16 في صورة نادرة مع زوجها الأول

مي العيدان بسن الـ16 في صورة نادرة مع زوجها الأول

شاهد.. عبير أحمد تخرج عن صمتها حيال استبعاد شقيقتها من الكويت

شاهد.. عبير أحمد تخرج عن صمتها حيال استبعاد شقيقتها من الكويت

شاهد.. موقف محرج لهاني رمزي بسبب معجبة

شاهد.. موقف محرج لهاني رمزي بسبب معجبة

شاهد.. مصطفى كامل: ويجز ممنوع من الغناء في مصر أما بالخارج له كل الدعم

شاهد.. مصطفى كامل: ويجز ممنوع من الغناء في مصر أما بالخارج له كل الدعم

شمس الكويتية تصف أيلون ماسك بـ&#34;المنغولي&#34;

شمس الكويتية تصف أيلون ماسك بـ"المنغولي"

اشتعال الخلاف مجدداً بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

اشتعال الخلاف مجدداً بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

عربي

الرئيس عباس يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على الأوضاع بالأردن

الرئيس عباس يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على الأوضاع بالأردن

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة