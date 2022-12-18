شؤون فلسطينية

بتنفيذ من معهد المخطوطات التابع "للألكسو".. إطلاق مشروع الأرشيف الإلكتروني لمخطوطات فلسطين

بتنفيذ من معهد المخطوطات التابع "للألكسو".. إطلاق مشروع الأرشيف الإلكتروني لمخطوطات فلسطين
 بتنسيق من اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وخلال اجتماع مع معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، بالعاصمة المصرية القاهرة، أعلن عن إطلاق مشروع الأرشيف الإلكتروني لمخطوطات فلسطين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بحضور د. مراد الريفي مدير معهد المخطوطات العربية، والوزير عيسى قراقع رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية، ود. دوّاس دوّاس أمين عام اللجنة الوطنية رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة (إيسيسكو)، وخليل كراجة
الرفاعي عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية- بيت المقدس "ميثاق"، ورزق زعانين المستشار الأول لدى مندوبية فلسطين في جامعة الدول العربية، وأسامة عصايرة مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في المكتبة الوطنية الفلسطينية، ونور
لحلوح مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في ميثاق.

فيما رحب د. الريفي بالحضور، مشيرا إلى الأهمية البالغة التي تصاحب هذا المشروع، كونه يحافظ على جزء من تاريخ الشعوب العربية والإسلامية، وأهمية إدراك أن موضوع الأرشفة والرقمنة للوثائق الفلسطينية يما يرتبط فيها من أبعاد ليست فنية، وإنما لها علاقة باعتبارها واجهة حضارية والتعامل مع الوجود
المعرفي، وخاصة في فلسطين والقدس الشريف، وهي الغنية دائما بالتاريخ والتراث المادي وغير المادي، الأمر الذي دفع المعهد والمنظمة إلى اعتماد هذا الدعم ووضعه ضمن أولويات العمل، فيما سيتم التنسيق مع المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة عبر اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.

وأكد الريفي على وجود تعاون مستمر بين المعهد وميثاق، مرحبا بتأسيس المكتبة الوطنية كونها مرجعية لحفظ الوثائق والموروث الفلسطيني وتعد تطور مهم، مؤكدا على أن المخطوطات الفلسطينية ستكون حاضرة في برامج معهد المخطوطات باعتبارها رصيد من الأرصدة الوطنية والإقليمية.


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