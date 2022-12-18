(شاباك) يحقّق في طرد مشبوه وصل إلى "لبيد" وهذا ما يحتويه

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، عن وصول طرد مشبوه إلى رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته يائير لبيد، لافتةً إلى أن (شاباك) بدأ التحقيق في حيثياته.وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن (شاباك) بدأ التحقيق في طرد مشبوه وصل إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد"وبحسب الصحيفة، فقد فتحت فرق الأمن الطرد، وفوجئوا باحتوائه على نبيذ، وسكين، وكتيب به صور للبيد، وظرفين يحتويان على أموال "يوروهات".وأشارت إلى أنه: "حتى هذه اللحظة، لا يُعرف من أرسله وتحاول الشرطة والشاباك تعقب هوية المرسل".