اشتية: الاحتلال ومستوطنوه يتبادلون الأدوار في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية إن استشهاد الشقيقين محمد ومهند يوسف مطير من مخيم قلنديا، بعد أن دعسهما مستوطن عمدا بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، "جريمة مروعة تعكس العقيدة التي تصوغ فكر وسلوك الجناة"، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال والمستوطنين يتبادلون الأدوار في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا.وطالب اشتية، في بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الحكومة، الليلة، "المؤسسات الحقوقية الدولية لوضع الجناة على قائمة العار، وتقديمهم للعدالة الدولية لينالوا جزاءهم، لأن شعورهم بالإفلات من العقاب، يجعلهم يتمادون في ارتكاب جرائمهم البشعة".وتقدم رئيس الوزراء من والدي الشهيدين، وعائلتهما، وسكان مخيم قلنديا، ومن عموم أبناء شعبنا، بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته.