الاحتلال يرحّل الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

رام الله - دنيا الوطنأبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاحد، الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا.وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أعلنت أنها رحلت المحامي الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، إلى فرنسا، بعد أن استمر اعتقاله إداريا تسعة أشهر.واعتقلت سلطات الاحتلال المحامي الحموري في 7 آذار/ مارس الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.وفي تشرين الأول من العام الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال، كما أبعدت سلطات الاحتلال زوجته عن مدينة القدس.