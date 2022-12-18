شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئياً لطيفة نهاراً باردة ليلاً

الطقس: أجواء غائمة جزئياً لطيفة نهاراً باردة ليلاً
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الإثنين يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقع الأرصاد أن يكون الجو الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية  الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً وباردا نسبيا نهارا باردا ليلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية  الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .


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