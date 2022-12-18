بالفيديو: مجموعات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشدّدة من الاحتلال تمهيدًا للاحتفال بـ"عيد الأنوار"











رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين بدأوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك في أول أيام عيد "الأنوار" العبري، الذي يستمر ثمانية أيام.واضافت أن جنود الاحتلال انتشروا في ساحات المسجد وأخرجوا شبانا تواجدوا في الساحات، وعرقلوا دخول المصلين وطلاب المدارس الشرعية إلى المسجد.