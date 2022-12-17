"الثقافة" تنعى الأديب القائد سليم الزعنون

رام الله - دنيا الوطننعت وزارة الثقافة الفلسطينية الأديب المناضل القائد سليم الزعنون " أبو الأديب" الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء الماضي في عمان بعد مسيرة عطاء ونضال طويلة.وقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف: "إن المسيرة الوطنية الفلسطينية تخسر رمزاً من رموزها المؤسِّسَة لعملها النضالي والكفاحي"وأضاف أبو سيف: "إن القائد "أبو الأديب" الذي كرس حياته وإبداعه الأدبي من أجل مسيرة الحرية والكفاح الوطني منذ أن ساهم في تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح" إلى جانب القادة المؤسسين الذين رسخوا في وعينا الوفاء للفكرة الثورية والكفاحية من أجل حرية وخلاص شعبنا".وأردف: "إن الراحل الكبير كرس فينا معنى التضحية والفداء من خلال قصائده الملتهبة والملهمة، التي تركت أثراً كبيراً في مسيرة كفاح شعبنا وكان مدرسة إبداعية ستخلدها وتذكرها الأجيال".وأعرب أبو سيف عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ورفاق دربه ومسيرته في الثورة الفلسطينية ولجموع الحركة الثقافية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.