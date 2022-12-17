شؤون فلسطينية

"الشعبية" القيادة العامة: دهس مستوطن لشابين جريمة تعبر عن مدى التطرف

"الشعبية" القيادة العامة: دهس مستوطن لشابين جريمة تعبر عن مدى التطرف
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة: إن "جريمة الدهس التي نفذها مستوطن في نابلس، وأدت لاستشهاد الشقيقين محمد ومهند مطير، ما هي إلا تعبير واضح عن العقلية الصهيونية المتطرفة التي تعيش على دماء أبناء شعبنا وسرقة أرضه ومقدساته ونهب خيراته، وقتل البشر والشجر".

وأضافت الجبهة: أن "هذه العربدة التي ينفذها قطعان المستوطنين في ظل تصاعد الجرائم الصهيونية تجاه شعبنا، وتحت غطاء صريح من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة، لن ترهب أبناء شعبنا في الدفاع عن أرضهم".

كما وأكدت على أن شعبنا سيبقى يدافع عن أرضه وحقوقه بكل ما أوتي من قوة، والرد على هذه الجريمة آتٍ لا محال، فشعبنا لا يقبل الذل ولا الاستكانة، ودماء الشهداء ستبقى الشعلة التي تنير لنا طريق العودة والتحرير.

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