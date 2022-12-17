الإسلامية المسيحية تدعو للرباط بالأقصى غداً

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المواطنين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس إلى الاحتشاد وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى بدءاً من يوم غد الأحد لصد أية محاولة من جانب المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى بأعدادٍ كبيرةٍ وأداء طقوس توراتيةٍ في باحاته.وحذرت الهيئة في بيان لها اليوم السبت من اجتياحات غيرمسبوقة دعت اليها جماعات يهودية على رأسها "بن غفير" بمناسبة ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي الذي يبدأ يوم غد الأحد ويستمر حتى السادس والعشرينمن الشهر الجاري.وقالت الهيئة إن "هذه الجماعات بدأت منذ الأسبوع الماضي بالتحضير لهذه الاقتحامات والترويج لها من خلال حملات إعلانية واسعة النطاق تدعوفيها صراحة إلى إدخال الشمعدان وإضاءته داخل المسجد الأقصى".