المطران حنا: لا يجوز التفريط أو التنازل عن ثوابتنا الوطنية



وأضاف المطران حنا: "نمر بمرحلة تحيط بنا المؤامرات من كل حدب وصوب ناهيك عن الوضع الفلسطيني الداخلي الذي يحتاج إلى ترتيب وتغيير نحو ما هو أفضل، وفي ظل الأوضاع الراهنة ليس مطلوبا منا أن نتنازل عن شيء".





وزاد: "فلنبقى متمسكين بالثوابت وسيأتي اليوم الذي فيه تتحقق امنيات وتطلعات شعبنا الفلسطيني، فأي ظلم في هذا العالم له بداية وله نهاية ولا يمكن للظلم أن يبقى وأن يستديم".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إنه "لا يجوز التفريط والتنازل عن أي من الثوابت الوطنية، فالثوابت الوطنية تبقى ثابتة حتى وإن كنا غير قادرين على تحقيقها بشكل كامل ولأسباب نعرفها جميعا".