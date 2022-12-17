المطران حنا: ما احوجنا لاستعادة وحدة الصف الوطني



وأضاف المطران حنا: "يحدثنا البعض عن غزة والبعض الآخر عن رام الله، في حين أن غزة ورام الله وكل المدن والبلدات والمحافظات الفلسطينية إنما هي وطن واحد وشعب واحد وقضية واحدة والقدس هي العاصمة والقبلة وحاضنة أهم المقدسات المسيحية والإسلامية".



وتابع: "رتبوا أوضاعكم الداخلية أيها الفلسطينيين فنحن بأمس الحاجة إلى استعادة الوحدة ونبذ الخطاب الذي يفرق ويكرس الانقسامات، وحدتنا هي مصلحة استراتيجية من أجل أن نكون أقوياء في دفاعنا عن الحق الذي ننادي به".



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إنه "ما أحوجنا نحن كفلسطينيين لاستعادة وحدة الصف الوطني، ففي الوقت الذي فيه يسعى البعض لتكريس الانشقاقات والانقسامات في فلسطين وجب على كل الوطنيين الشرفاء أن يعملوا لاستعادة الوحدة".