النائب قرعاوي: الإبعاد إلى مرج الزهور محطة صمود وثبات تاريخية



وأضاف قرعاوي الذي كان من بين المبعدين، أن حياتهم في الإبعاد إلى مرج الزهور، شكلت صفحة من صفحات نضال الشعب الفلسطيني الناصعة، التي تزينت بالوعي لتلك المرحلة وما بعدها.



واستذكر قرعاوي لحظة الإبعاد في 17 من ديسمبر 1992، إلى سفح جبل كبير جنوب لبنان وسط الثلوج والبرد القارص، ومكوثهم هناك سنة كاملة بلياليها وبردها.



وأضاف أن المبعدين، ثبتوا وصمدوا في وجه الاحتلال الذي أبعدهم عن أهلهم وأولادهم وأزواجهم ظلماً وقهراً.



واستعرض قرعاوي انجازات المبعدين، بإقامة علاقات مع المجتمع اللبناني والعربي والعالمي، وتأسيس جامعة مرج الزهور.



وبعد مرور ثلاثين عاما على الابعاد، ذكر قرعاوي بالقادة العظماء الذين كانوا من بين المبعدين، وضحوا ورووا بدمائهم ثرى فلسطين.



ونفذ الاحتلال أكبر عملية إبعاد جماعي استهدفت 415 ناشطاً وقيادياً من الضفة الغربية وقطاع غزَّة، إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني في السابع عشر من كانون الأوّل/ ديسمبر من عام 1992م.



رام الله - دنيا الوطنقال النائب فتحي قرعاوي، إن الإبعاد إلى مرج الزهور قبل 30 عاماً، محطة تاريخية كتبت بالصمود، بعد أن حول المبعدون من قيادة الشعب الفلسطيني المحنة الى منحة.