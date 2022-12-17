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مطالبات للأمم المتحدة والدول الصناعية بحماية الأمن الغذائي لأفريقيا والشرق الأوسط

مطالبات للأمم المتحدة والدول الصناعية بحماية الأمن الغذائي لأفريقيا والشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
طالب الباحث السياسي والمتحدث الرسمي لمنظمة العدل والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيدان القنائي الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية وكذا الدول الصناعية وسلاسل  التوريد العالمية بضرورة حماية الأمن الاقتصادي والغذائي للدول النامية.

ودعا المؤسسات المالية العالمية بتعزيزاستقرار العملات المحلية بالدول النامية كمصر ودول أفريقية لمنع أزمة اقتصادية قد تؤدي لاضطرابات بتلك الدول مما سيؤدى لتدفق ملايين المهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول صناعية.

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل أكبر تهديد للأمن الاقتصادي والغذائي للدول النامية ودول بالشرق الـوسط وأفريقيا وتهدد باضطرابات معيشية واقتصادية ستدفع شعوب تلك الدول للهجرة نحو الدول الصناعية والأوروبية والدول الغنية.

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