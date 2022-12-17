أبو هولي يقدم التعازي برئيس المجلس الوطني الأسبق



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في بيانه الصادر عنه إن "الراحل الزعنون التحق في صفوف الثورة الفلسطينية منذ بداياتها الأولى وحركة فتح منذ انطلاقتها وهو من مؤسسين الحركة الأوائل، كرس حياته في خدمة قضية شعبه، والدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة".



واعتبر أبو هولي أن رحيل القائد الزعنون يعد خسارة للشعب الفلسطيني ولحركته الوطنية، ولكل أحرار العالم.







رام الله - دنيا الوطننعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، القائد الوطني، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، سليم الزعنون.