الخليل: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين، مساء السبت، بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت، ليلة أمس، المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل المواطنين بمحاذاة مسجد طارق بن زياد، وتسببت إحدى قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال صوب منازل المواطنين، باحتراق منزل المواطن باجس عمران أبو حمدية غيث.