شؤون فلسطينية

وزير الأشغال يصل جمهورية مصر لهذا السبب

وزير الأشغال يصل جمهورية مصر لهذا السبب
وفد وزارة الأشغال برئاسة الوزير محمد زيارة
رام الله - دنيا الوطن
وصل وفد دولة فلسطين برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، السبت، إلى جمهورية مصر العربية، وذلك للمشاركة في الدورة الـ"39" لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وكذلك مؤتمر الإسكان العربي السابع.

وكان في استقبال وفد فلسطين في مطار القاهرة الدولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري د. عاصم الجزار، وخلال لقاء الاستقبال نقل زيارة للوزير المصري تحية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية
للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء والحكومة والشعب المصري.

وأكد زيارة على الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها اللامتناهي ومواقفها الراسخة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على أواصر الأخوة بين الشعبين المصري والفلسطيني، وكذلك العلاقة الأخوية التي تجمعه بالوزير عاصم الجزار، متمنيا كل التوفيق لمصر في إنجاح اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الـ39، وكذلك مؤتمر الإسكان العربي السابع.

أخبار ذات صلة

الإسلامية المسيحية تدعو للرباط بالأقصى غداً

الإسلامية المسيحية تدعو للرباط بالأقصى غداً

&#34;الديمقراطية&#34; تدين الضغوط الأميركية الإسرائيلية لتعطيل دور المبعوثة الأممية حول جرائم الاحتلال

"الديمقراطية" تدين الضغوط الأميركية الإسرائيلية لتعطيل دور المبعوثة الأممية حول جرائم الاحتلال

المطران حنا: لا يجوز التفريط أو التنازل عن ثوابتنا الوطنية

المطران حنا: لا يجوز التفريط أو التنازل عن ثوابتنا الوطنية

المطران حنا: ما احوجنا لاستعادة وحدة الصف الوطني

المطران حنا: ما احوجنا لاستعادة وحدة الصف الوطني

دائرة مناهضة الفصل العنصري تدين تصريحات الرئيس الإسرائيلي

دائرة مناهضة الفصل العنصري تدين تصريحات الرئيس الإسرائيلي

أبو هولي يقدم التعازي برئيس المجلس الوطني الأسبق

أبو هولي يقدم التعازي برئيس المجلس الوطني الأسبق

الخليل: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

الخليل: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تدين الضغوط الأميركية الإسرائيلية لتعطيل دور المبعوثة الأممية حول جرائم الاحتلال

"الديمقراطية" تدين الضغوط الأميركية الإسرائيلية لتعطيل دور المبعوثة الأممية حول جرائم الاحتلال

المطران حنا: لا يجوز التفريط أو التنازل عن ثوابتنا الوطنية

المطران حنا: لا يجوز التفريط أو التنازل عن ثوابتنا الوطنية

الخليل: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

الخليل: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة

(حماس) تعلق على حادثة دعس مستوطن لشابيْن بنابلس

(حماس) تعلق على حادثة دعس مستوطن لشابيْن بنابلس

المطران حنا: التضامن العالمي مع شعبنا يتسع يومًا بعد يوم

المطران حنا: التضامن العالمي مع شعبنا يتسع يومًا بعد يوم

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية قرب رام الله

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية قرب رام الله

منوعات

نادية الجندي تستذكر نادر جلال: &#34;أجمل فترة من عمري&#34;

نادية الجندي تستذكر نادر جلال: "أجمل فترة من عمري"

بعد 20 عاماً... أنجلينا جولي تغادر الأمم المتحدة

بعد 20 عاماً... أنجلينا جولي تغادر الأمم المتحدة

شاهد.. شابات سعوديات يخطبن منال العيسى لوالدهن

شاهد.. شابات سعوديات يخطبن منال العيسى لوالدهن

لاروسي تفتتح فعاليات &#34;أضواء دبي&#34; بأغنية من توقيع راشد الماجد

لاروسي تفتتح فعاليات "أضواء دبي" بأغنية من توقيع راشد الماجد

مي العيدان بسن الـ16 في صورة نادرة مع زوجها الأول

مي العيدان بسن الـ16 في صورة نادرة مع زوجها الأول

شاهد.. عبير أحمد تخرج عن صمتها حيال استبعاد شقيقتها من الكويت

شاهد.. عبير أحمد تخرج عن صمتها حيال استبعاد شقيقتها من الكويت

شاهد.. موقف محرج لهاني رمزي بسبب معجبة

شاهد.. موقف محرج لهاني رمزي بسبب معجبة

شاهد.. مصطفى كامل: ويجز ممنوع من الغناء في مصر أما بالخارج له كل الدعم

شاهد.. مصطفى كامل: ويجز ممنوع من الغناء في مصر أما بالخارج له كل الدعم

شمس الكويتية تصف أيلون ماسك بـ&#34;المنغولي&#34;

شمس الكويتية تصف أيلون ماسك بـ"المنغولي"

اشتعال الخلاف مجدداً بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

اشتعال الخلاف مجدداً بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

عربي

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن حل أزمة التأشيرة للمواطنين المغاربة

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن حل أزمة التأشيرة للمواطنين المغاربة