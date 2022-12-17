وزير الأشغال يصل جمهورية مصر لهذا السبب





رام الله - دنيا الوطنوصل وفد دولة فلسطين برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، السبت، إلى جمهورية مصر العربية، وذلك للمشاركة في الدورة الـ"39" لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وكذلك مؤتمر الإسكان العربي السابع.وكان في استقبال وفد فلسطين في مطار القاهرة الدولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري د. عاصم الجزار، وخلال لقاء الاستقبال نقل زيارة للوزير المصري تحية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتيةللرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء والحكومة والشعب المصري.وأكد زيارة على الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها اللامتناهي ومواقفها الراسخة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على أواصر الأخوة بين الشعبين المصري والفلسطيني، وكذلك العلاقة الأخوية التي تجمعه بالوزير عاصم الجزار، متمنيا كل التوفيق لمصر في إنجاح اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الـ39، وكذلك مؤتمر الإسكان العربي السابع.