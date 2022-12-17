شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، مساء السبت، مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، بالقرب من دوار سلمان الفارسي، والطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية، الأمر الذي أدى إلى تضرر عدد منها.

وأضاف دغلس أن أكثر من 40 مستوطنا من مستوطنة (يتسهار) المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا متنزه "كنتري حوارة"، وحطموا سبع مركبات كانت متواجدة أمام المتنزه.

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