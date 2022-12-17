علي فيصل ينعي القائد سليم الزعنون: كان وحدويًا في فكره وممارساته

رام الله - دنيا الوطننعى نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل، رحيل القائد الوطني سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بعد رحلة نضالية طويلة كرسها للدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.وقال فيصل: "برحيل الاخ ابو الاديب يفقد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية واحدا من المناضلين الكبار الذين عرفوا بحرصهم على الحوار والتلاقي بين أبناء الشعب الواحد، وكان مناضلا وحدويا في فكره وممارسته، وعمل على الدوام من اجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية انطلاقا من ادراكه العميق لتداعيات الانقسام والتشرذم والانقسام وظل يناضل حتى لحظاته الاخيرة من أجل انجاز هذه الوحدة".وأكمل: "إذ اتقدم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن قيادة ومناضلي حركة فتح ومن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ومن أعضاء المجلس وعائلة القائد أبو الأديب وجميع من عرفه ورافقه في رحلة نضاله بأحر العزاء، فإننا على ثقة أن التاريخ النضالي للراحل سيبقى محفورا في قلب كل وطني فلسطيني".