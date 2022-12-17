(حماس) تعلق على حادثة دعس مستوطن لشابيْن بنابلس

رام الله - دنيا الوطنعقب الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، مساء السبت، على جريمة دهس المستوطنين لشابين في نابلس، والتي أدت لاستشهاد أحدهم وإصابة الآخر.وقال قاسم: لإن "المستوطنين الإرهابيين يصعدون من عدوانهم على شعبنا، وواضح أنهم أخذوا جرعة جديدة لإجرامهم مع تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة".وأضاف: "عملية الدهس البشعة والمتعمدة متوقعة مع صعود اليمين المتطرف الذي يصعد من انتهاكاته بحق أبناء شعبنا، فهذه الجريمة حلقة جديدة من مسلسل الإرهاب بحماية من الشرطة والجيش".وشدد قاسم أن "هذه الجريمة يجب أن يتم الرد عليها بتصعيد الفعل المقاوم بالضفة الغربية والإسناد من كل ساحات الفعل النضالي حيث يتواجد شعبنا الفلسطيني".وتابع: "الحكومة الصهيونية المقبلة تدخل بقوة في مسار الإرهاب والقتل، ونحن أمام أوضاع متفجرة ناتجة عن هذا الإرهاب"، مضيفًا: "هذا العام شهد تصعيدياً يهودياً في اقتحام المسجد الأقصى والهجوم على هويته العربية والإسلامية".وأردف قاسم: "الأمر يزداد خطورة وبشكل كبير والمخططات الهادفة لاقتحام الأقصى تؤشر على ذلك، ومن المطلوب تصعيد حالة الثورة والعمل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه".وختم تصريحاته بالقول: "يجب أن نتبنى استراتيجية كاملة للدفاع عن الأقصى ومواجهة مخططات الاحتلال. يجب أن ينخرط كل مكونات شعبنا في حالة استنفار حقيقية لمواجهة الإرهاب المتصاعد".