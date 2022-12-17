فيديو.. استشهاد شابيْن بعد أن دعسهما مستوطن جنوب نابلس







رام الله - دنيا الوطناستشهد الشابان محمد يوسف مطير وشقيقه مهند، مساء السبت، بعد أن دعسهما مستوطن بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.وقال مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة إن الشقيقين محمد ومهند مطير، كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما، وصدمهما مستوطن بمركبته بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان، ما أدى إلى استشهادهما.وأفاد عماد مطير أن ابن عمه محمد (28 عاما) من مخيم قلنديا شمال القدس، استشهد على الفور بعد تعرضه للدعس من قبل مستوطن، فيما أصيب شقيقه مهند (24 عاما) بجروح خطيرة للغاية في نفس الحادث، ليعلن عن استشهاده بعد ذلك.وأضاف أن الشقيقان تعرضا لعملية دعس من قبل مستوطن كان يقود مركبته بسرعة عالية قرب حاجز زعترة، أثناء قيامهما بتغيير أحد إطارات مركبتهما على جانب الطريق.