(عرين الأسود) توجه رسالةً للاحتلال وهذه تفاصيل عمليتها



وقالت (عرين الأسود): "بفضل الله وبحمده تمكنت مجموعاتنا من رصد واستهداف سيارة للمستوطنين يوم الجمعة الساعة 13:40 بصليات من الرصاص المبارك وانسحاب جند العرين بسلام إلى قواعدهم آمنين".



وأضافت: "يأتي ذلك في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال تجاه شعبنا وثأرًا لدماء شهدائنا وقادتنا، وإننا نعاهد الله ثم نعاهد شعبنا بأن تبقى بنادقنا مشرعة في وجه الاحتلال ومستوطنيه الذين ظنّوا واهمين بأن هذه الأرض مستباحة أمام عربدتهم".



وأكملت (عرين الأسود): "سنرى من سيحاصر من وأننا ما خرجنا إلا لإعلاء راية أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله بها بدأنا وبها سنستمر وبها سنرسم معالم النَّصر مجاهدين في سبيل الله لا نتبع لحزب أو فصيل".



وشدد في بيانها: "لا يحكمنا إلا انتماءنا لفلسطين ولشعبها الصامد في كل أماكن تواجده ونحن بإذن الله الجند المخلصين لوصايا الشهداء ودمائهم".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت مجموعات (عرين الأسود) بيانًا صحفيًا، مساء السبت، تفيد من خلاله بتصديها لاقتحام سيارة للمستوطنين لمدينة نابلس، كما وجهت خلاله رسالةً للاحتلال.