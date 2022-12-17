عضو اللجنة التنفيذية رمزي رباح ينعى الراحل سليم الزعنون

رام الله - دنيا الوطننعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، القائد الوطني الراحل سليم الزعنون، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق، الذي توفي في العاصمة الأردنية عمان، بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء.ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، القائد الراحل سليم الزعنون، بالقائد الوطني الغيور على مصلحة وطنه، والوحدوي الحريص على أطيب وأفضل العلاقات بين الجبهة الديمقراطية وحركة فتح، وباقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.وتقدم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بأحر التعازي والمواساة لعائلته، واخوته ورفاقه في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.