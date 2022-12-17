المطران حنا: التضامن العالمي مع شعبنا يتسع يومًا بعد يوم



وأضاف المطران حنا: "بالرغم من كل ذلك فإن اللوبي الصهيوني موجود وبقوة فهو الذي يحرض ويسيء للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولكن في المقابل هنالك اتساع في رقعة التضامن مع شعبنا".



وتابع: "نشهد كذلك استهدافا للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني ومحاولة تقييدهم بإجراءات وقوانين هادفة للنيل من إرادتهم ومواقفهم المبدئية، ولكن كل هذا نتيجته سوف تكون عكسية فالوعي يزداد والتضامن يزداد وتفهم معاناة الشعب الفلسطيني يزداد يوما بعد يوم، ومن واجبنا أن نخاطب كافة شعوب العالم عن هذه القضية العادلة بالأسلوب الحضاري والإنساني".



وأكمل المطران حنا: "نرفض أية محاولة لاستهداف أصدقاء الشعب الفلسطيني في أي مكان في هذا العالم، وبأي طريقة كانت، ونتمنى أن تتسع رقعة اصدقاءنا حتى نصل إلى مرحلة يكونون فيها قادرين على التأثير على حكومات بلدانهم وقراراتها وسياساتها العامة"





رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إن "التضامن العالمي مع شعبنا الفلسطيني يشهد اتساعا في رقعته فقد باتت شرائح كبيرة في هذا العالم من الأكاديميين والمثقفين والحقوقيين متفهمة لعدالة قضيتنا".