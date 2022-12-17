جنين: "الشرطة" تُسيطر على شجار أصيب فيه 22 مواطنًا

رام الله - دنيا الوطنسيطرت الشرطة والأجهزة الأمنية على شجار أصيب فيه 22 مواطنًا وقع، مساء السبت، بين عدد من المواطنين تخلله إطلاق نار في ببلدة العصاعصة جنوب جنين.وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أنه تم نقل المصابين لمشافي المدينة لتلقي العلاج وصفت إصابتين بالخطيرة.وأضاف: "هذا وتحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان وفضت الشجار وفرضت الأمن والنظام العام، وقبضت على عدد من المشتبه بضلوعهم بالشجار".وأكمل العقيد ارزيقات: "كما قمنا بنشر الحراسات اللازمة لتأمين المصابين داخل المشافي".وأكد أن الشرطة تحفظت على المقبوض عليهم وباشرت إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات للوقوف على أسباب الشجار وملابساته.