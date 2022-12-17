تفاصيل لقاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي بغزة







رام الله - دنيا الوطنالتقت ظهر اليوم السبت، قيادتا حركتي حماس والجهاد الإسلامي بغزة بدعوة من حركة الجهاد.وقد جاء اللقاء على شرف الذكرى الـ 35 لانطلاقة حماس، حيث قدمت قيادة الجهاد التهاني بهذه المناسبة التي حملت رسائل لتعزيز روح الوحدة والمقاومة التي يجب أن نحافظ عليها ونصونها.وأكدت الحركتان أن "المرحلة القادمة تستوجب رص الصفوف وتعزيز العلاقات على المستويين الثنائي والوطني، لمواجهة التحديات والتصدي لمخططات العدوان والإرهاب التي يسعى العدو لتنفيذها خاصة التهديدات باقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه من قبل المستوطنين، وتصاعد العدوان بحق أهلنا في الضفة".وشددت الحركتان على أهمية الجهود والتحركات التي تسعى لحماية المقاومة وتمتين جبهتها وتطويرها، واعتبرتا أن هذا واجب من أشد الواجبات وأكثرها أولوية وأهمية.وعقب انتهاء اللقاء توجهت قيادة الحركتين بوفد مشترك لأداء واجب العزاء بوفاة القائد الوطني سليم الزعنون (أبو الأديب) أحد مؤسسي حركة فتح وكان في استقبالهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس وقيادة حركة فتح وذوي الفقيد والعديد من الشخصيات.