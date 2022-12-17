"النضال الشعبي": إجراءات الاحتلال لن تثنِ إرادة شعبنا عن مواصلة نضاله



وتابعت الجبهة بالقول: "جنبًا إلى جنب وسويًا سنبقى لخدمة القدس وأهلها نقف دائما كالحصن المنيع لخدمة وسنبقى دائمًا على العهد والوفاء للأرض والقضيةً ولارث ووصايا، وذلك خلال افتتاح الجبهة لمكتبها في بلدة بيرنبالا، بمشاركة الأخوة في حركة فتح إقليم القدس ورئيس بلدية بيرنبالا الحاج بهجت النبالي وكذلك في الأجهزة الأمنية وعدد من وجهاء المنطقه والمحافظة".



وبكلمة الافتتاح، أكدت عضو اللجنة المركزية للجبهة سيلفيا أبو لبن، أن "الفاشية الجديدة في دولة الاحتلال التي تحاول فرض أجندتها العدوانية على شعبنا وتحديدا في العاصمة القدس لن تمر بوحدة شعبنا وقوة إرادته".



وأشارت أبو لبن إلى أن تعزيز صمود أبناء شعبنا في القدس يتطلب العمل بخطة وطنية ترتقي لمستوى التحديات.



ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة فضل طهبوب إننا "نعمل يدا بيد من أجل القدس وأهلها وكافة قرى المحافظة لتعزيز صمودهم وتقديم ما يلزم من أجل ذلك".



وبدوره، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة أشرف عكه أن "شعبنا الذي يواجه العنصرية والفاشية الجديدة وعمليات الإعدام الميداني وهدم المنازل والمنشآت من قبل الاحتلال، يتطلب من المجتمع الدولي إلزام الاحتلال بوقف كافة إجراءاته ضد شعبنا".



ومن ناحيته، أكد عضو إقليم حركة فتح بالقدس أسامة عزام على وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية في القدس وعلى الدور الوطني لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني مع كافة قوى شعبنا بالدفاع عن القدس عاصمة دولة فلسطين، مقدمًا التهاني للجبهة بافتتاح مكتبها.



وإلى ذلك، أشاد رئيس بلدية بيرنبالا بهجت النبالي بدور جبهة النضال الشعبي، مقدما التهاني للجبهة بافتتاح مكتبها في بيرنبالا.











رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن القدس ستبقى عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة وأن كافة إجراءات الاحتلال وقوانيه الفاشية لن تثني إرادة شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع ضد المحتل والاستيطان.