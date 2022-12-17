الكشف عن مستجدات عملية إنقاذ الإسرائيليين العالقين في بيرو

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركتان إسرائيليتان أنهما ستبدآن، مساء السبت، عملية إنقاذ لعشرات السياح الإسرائيليين العالقين في بيرو التي تشهد أزمة سياسية خلفت احتجاجات عنيفة راح ضحيتها 20 شخصا.وقالت قناة (كان) التابعة لهيئة البث الرسمية، إن شركة الإنقاذ "ماغنوس" وشركة التأمين على السفر "باسبورتكارد"، ستبدأن العملية الليلة".وقالت الشركتان في بيان مشترك: "بعد استعدادات استخباراتية إضافية، تم الحصول على الموافقة بالانطلاق خلال الليل"، ولم تعلق وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على الإعلان عن انطلاق العملية.وبسبب حالة الطوارئ في بيرو ذكر البيان، أنه "من غير الممكن حاليا تقديم تفاصيل إضافية حول العملية المخطط لها، وسيتم توفير تحديث آخر بمجرد وصول حاملي وثائق التأمين الإسرائيليين إلى نقطة آمنة".من جانبها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن عددا من هؤلاء الإسرائيليين تقطعت بهم السبل ضمن المئات في مدينة "ماتشو بيتشو" الواقعة في إقليم كوسكو جنوب شرقي بيرو.ونقلت الصحيفة عن أحد هؤلاء ويدعى أفيف جلعادـ أنه وأصدقاؤه "تم إجلاؤهم من بلدة أغواس كالينتس بالقرب من ماتشو بيتشو، وساروا لمسافة 30 كيلومترا في رحلة استغرقت تسع ساعات ونصف على طول نهر وسكة حديدية تم غلقها أمام حركة القطارات بالصخور".وأضاف أن المجموعة "واصلت رحلتها برفقة الشرطة المحلية حتى وصلوا إلى مدينة كوسكو"، بحسب وكالة (الأناضول).يشار إلى أن الأزمة السياسية في بيرو تركت خمسة آلاف سائح عالقون في مدينة كوسكو، بوابة قلعة الإنكا في "ماتشو بيتشو".