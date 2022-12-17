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شؤون فلسطينية

إعلان نتائج الجائزة الوطنية لأفضل معلم/ة يُطبق مهارات التعلم الاجتماعي العاطفي

إعلان نتائج الجائزة الوطنية لأفضل معلم/ة يُطبق مهارات التعلم الاجتماعي العاطفي
صورة من التكريم
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت وزارة التربية والتعليم ومركز إبداع المعلم، السبت، مشروع التعلم الاجتماعي العاطفي الذي انطلق في العام 2019-2022؛ حيث استهدف 85 مدرسة حكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار ثلاثة أعوام؛ وهو يهدف إلى استعادة الأداء الأكاديمي والاجتماعي والعاطفي للطلبة الذين يواجهون تحديات التعلم الاجتماعي العاطفي، بتمويل من حكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى.

وشارك في الحفل؛ الذي أُقيم في مقر الهلال الأحمر بمدينة البيرة، وعبر المنصات الافتراضية في قطاع غزة، الوكيل المساعد للنشاطات الطلابية صادق الخضور، ممثلاً عن الوزير أ.د. مروان عورتاني، ومدير عام مركز إبداع المعلم رفعت الصباح، ورئيس مجلس إدارة المركز رائدة الشعيبي، والمعلمة الأولى على العالم حنان الحروب، والمعلمون المشاركون في المشروع والجهات ذات العلاقة في الوزارة والمركز.

وفي هذا السياق، ثمن الخضور الشراكة الفاعلة مع إبداع المعلم، مشيراً إلى واقع الآثار السلبية للاحتلال على نفسية الطلبة ومسيرتهم التعليمية، وأن مشروع التعلم الاجتماعي العاطفي يساعد الطلبة بالتعامل مع الأزمات والتركيز على شخصية الطالب وجعله متفاعلاً مشاركاً في المنظومة التعليمية، مع مراعاة
الجوانب النفسية والاجتماعية في التعليم؛ لما لها من أثر كبير على الطالب وجودة تعليمه.

وفي كلمتها، أشارت الشعيبي إلى أهمية المهارات الخمس التي تتناولها نظرية التعلم الاجتماعي العاطفي حيث ركزت على أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في مجمعتنا الفلسطيني؛ وخاصة الأطفال الذين يعانون من المشكلات الاجتماعية ومن ممارسات الاحتلال وانتهاكاته بحق الطلبة والأطفال في المناطق كافة.

وألقت المعلمة الحروب كلمة عبرت فيها عن تقديرها للمعلمين ومساهماتهم ودورهم الطليعي، والتأكيد على ضرورة تمكينهم ورفع قدراتهم في عديد المجالات؛ لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها المجتمع الفلسطيني والعقبات التي يمر بها. 

وجاءت نتائج الجائزة الوطنية لأفضل معلم/ة يطبق مهارات التعلم الاجتماعي العاطفي لهذا العام وفق الآتي: على مستوى الصف؛ حصدت المعلمة فاطمة صلاحات من تربية بيت لحم المرتبة الأولى، بينما جاءت المرتبة الثانية لصالح المعلمتين إلهام داغر من تربية بيرزيت وولاء زقوت من تربية غرب غزة، بينما حصد المرتبة الثالثة أربعة من المعلمين/ات وهم؛ إنصاف أبو العز من تربية جنين، وهبة أبو الجيديان من تربية شمال غزة، وفداء حشاش من تربية رام الله والبيرة، ووسيم الأشقر من تربية شمال غزة.

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