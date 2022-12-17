الرئيس عباس يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على الأوضاع بالأردن

رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس حمود عباس، اليوم السبت، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للاطمئنان على الأوضاع في الأردن الشقيق.وتمنى الرئيس عباس خلال الاتصال، دوام الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية تحت قيادة الملك عبد الله الثاني.هذا وتشهد دولة الأردن احتجاجات في منطقة الكرك نظرًا لارتفاع أسعار البترول مما سبب حالة من عدم الاستقرار في المنقطة واحتجاجات عمت المدينة.وفي تصريحات للملك عبدالله الثاني، شدد أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة.وأوضح المللك عبد الله الثاني أن مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون.وأشار إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون.