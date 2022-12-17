انتخاب محمد العامور رئيسًا لجمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأعلن اليوم السبت، عن اطلاق اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين وانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في ختام اجتماع للهيئة العامة العادي الذي عقد اليوم في مدينة رام الله.وحضر الاجتماع، الدكتور محمد المسروجي، رئيس الاتحاد السابق، وجمال سلامة، ممثل وزارة الداخلية مدير عام المنظمات غير الحكومية والأستاذ أحمد الصياد، المستشار القانوني للاتحاد والأستاذ نادر الدجاني، مدقق الحسابات وحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارة مؤسسات الاتحاد.وكان الاجتماع قد استهل بعد اكتمال النصاب القانوني بكلمة ترحيبية القاها رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس المهندس محمد العامور، مؤكدا أن الظروف الحالية الصعبة تستدعي لئن يكون رجال الأعمال يد واحدة وموحدين من أجل حمل هموم أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم على أرضهم.وأشار إلى أن اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين قد أسس على أيدي نخبة من رجال الأعمال من الجمعيات المختلفة المشكلة للاتحاد، لافتا إلى أنه بجهود المخلصين والطيبين تمكنا من عقد الاجتماع لإطلاق الاتحاد الذي سيكون رافعة للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.وأعرب المسروجي عن سعادته لإطلاق الاتحاد من جديد بعد انقطاع طويل، مؤكدا أن الاتحاد كان قد وضع بصمة للقطاع الخاص الفلسطيني وقاد مراحل عديدة بمناسبات مفصلية للاقتصاد الفلسطيني.وتخلل الاجتماع مناقشة التقارير الإدارية والمالية للاتحاد واقرارها وانتداب مدقق حسابات قانوني للعام.هذا وأجمعت الهيئة العامة على تزكية مجلس الإدارة الجديد للاتحاد وهم على النحو التالي: المهندس محمد العامور رئيسا، أحمد أبو عبيد نائبا للرئيس، عامر العيسلي أمينا للسر، عبد الرؤوف هواش أمينا للصندوق، وعضوية كلا: من هشام مساد، كامل مجاهد، أيمن نيروخ، عوني أبو يوسف، معاوية القواسمي، عبد الحكيم إسماعيل، عدنان قرش، نبيل شراب، عبد الله مشتهى.يذكر أن اتحاد جمعيات رجال الأعمال مؤلف من: جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين– القدس برئاسة المهندس محمد العامور، جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – محافظات غزة برئاسة أحمد أبو عيدة، ملتقى رجال الأعمال – الخليل برئاسة عامر العسيلي، ملتقى رجال أعمال نابلس برئاسة عبد الرؤوف هواش، ومنتدى رجال أعمال جنين برئاسة هشام مساد.