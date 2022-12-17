عاجل

  • كأس العالم: كرواتيا تتأهل للمركز الثالث بفوزها على المغرب بهدفين لهدف


شؤون فلسطينية

انتخاب محمد العامور رئيسًا لجمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين

انتخاب محمد العامور رئيسًا لجمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اليوم السبت، عن اطلاق اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين وانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في ختام اجتماع للهيئة العامة العادي الذي عقد اليوم في مدينة رام الله.

وحضر الاجتماع، الدكتور محمد المسروجي، رئيس الاتحاد السابق، وجمال سلامة، ممثل وزارة الداخلية مدير عام المنظمات غير الحكومية والأستاذ أحمد الصياد، المستشار القانوني للاتحاد والأستاذ نادر الدجاني، مدقق الحسابات وحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارة مؤسسات الاتحاد.

وكان الاجتماع قد استهل بعد اكتمال النصاب القانوني بكلمة ترحيبية القاها رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس المهندس محمد العامور، مؤكدا أن الظروف الحالية الصعبة تستدعي لئن يكون رجال الأعمال يد واحدة وموحدين من أجل حمل هموم أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم على أرضهم.

وأشار إلى أن اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين قد أسس على أيدي نخبة من رجال الأعمال من الجمعيات المختلفة المشكلة للاتحاد، لافتا إلى أنه بجهود المخلصين والطيبين تمكنا من عقد الاجتماع لإطلاق الاتحاد الذي سيكون رافعة للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.

وأعرب المسروجي عن سعادته لإطلاق الاتحاد من جديد بعد انقطاع طويل، مؤكدا أن الاتحاد كان قد وضع بصمة للقطاع الخاص الفلسطيني وقاد مراحل عديدة بمناسبات مفصلية للاقتصاد الفلسطيني.

وتخلل الاجتماع مناقشة التقارير الإدارية والمالية للاتحاد واقرارها وانتداب مدقق حسابات قانوني للعام.

هذا وأجمعت الهيئة العامة على تزكية مجلس الإدارة الجديد للاتحاد وهم على النحو التالي: المهندس محمد العامور رئيسا، أحمد أبو عبيد نائبا للرئيس، عامر العيسلي أمينا للسر، عبد الرؤوف هواش أمينا للصندوق، وعضوية كلا: من هشام مساد، كامل مجاهد، أيمن نيروخ، عوني أبو يوسف، معاوية القواسمي، عبد الحكيم إسماعيل، عدنان قرش، نبيل شراب، عبد الله مشتهى.

يذكر أن اتحاد جمعيات رجال الأعمال مؤلف من: جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين– القدس برئاسة المهندس محمد العامور، جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – محافظات غزة برئاسة أحمد أبو عيدة، ملتقى رجال الأعمال – الخليل برئاسة عامر العسيلي، ملتقى رجال أعمال نابلس برئاسة عبد الرؤوف هواش، ومنتدى رجال أعمال جنين برئاسة هشام مساد.

أخبار ذات صلة

اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

إعلان نتائج الجائزة الوطنية لأفضل معلم/ة يُطبق مهارات التعلم الاجتماعي العاطفي

إعلان نتائج الجائزة الوطنية لأفضل معلم/ة يُطبق مهارات التعلم الاجتماعي العاطفي

المستوطنون ينصبون شمعدانًا في ساحة البراق قرب الأقصى

المستوطنون ينصبون شمعدانًا في ساحة البراق قرب الأقصى

كشف جوازات مصرية جديد.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

كشف جوازات مصرية جديد.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

جنين: مؤتمر وطني يؤكد أهمية إشراك الشباب في عملية صنع القرار

جنين: مؤتمر وطني يؤكد أهمية إشراك الشباب في عملية صنع القرار

حسين الشيخ يعقب على دعوات &#34;بن غفير&#34; لاقتحام الأقصى

حسين الشيخ يعقب على دعوات "بن غفير" لاقتحام الأقصى

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لإجهاض مشاريع نتنياهو للتطبيع مع العرب على حساب القضية الوطنية لشعبنا

"الديمقراطية" تدعو لإجهاض مشاريع نتنياهو للتطبيع مع العرب على حساب القضية الوطنية لشعبنا

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب برفض جنوب إفريقيا قبول إسرائيل في الاتحاد الإفريقي

"الديمقراطية" ترحب برفض جنوب إفريقيا قبول إسرائيل في الاتحاد الإفريقي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

إعلان نتائج الجائزة الوطنية لأفضل معلم/ة يُطبق مهارات التعلم الاجتماعي العاطفي

إعلان نتائج الجائزة الوطنية لأفضل معلم/ة يُطبق مهارات التعلم الاجتماعي العاطفي

انتخاب محمد العامور رئيسًا لجمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين

انتخاب محمد العامور رئيسًا لجمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين

المستوطنون ينصبون شمعدانًا في ساحة البراق قرب الأقصى

المستوطنون ينصبون شمعدانًا في ساحة البراق قرب الأقصى

جنين: مؤتمر وطني يؤكد أهمية إشراك الشباب في عملية صنع القرار

جنين: مؤتمر وطني يؤكد أهمية إشراك الشباب في عملية صنع القرار

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لإجهاض مشاريع نتنياهو للتطبيع مع العرب على حساب القضية الوطنية لشعبنا

"الديمقراطية" تدعو لإجهاض مشاريع نتنياهو للتطبيع مع العرب على حساب القضية الوطنية لشعبنا

(حماس): اقتحام الأقصى خلال ما يسمى &#34;عيد الأنوار&#34; يُنذر بتفجّر الأوضاع على امتداد الوطن

(حماس): اقتحام الأقصى خلال ما يسمى "عيد الأنوار" يُنذر بتفجّر الأوضاع على امتداد الوطن

الهندي: الاحتلال فقد قدرته على خداع العالم ومنحناه في هبوط رغم القوة

الهندي: الاحتلال فقد قدرته على خداع العالم ومنحناه في هبوط رغم القوة

منوعات

نادية الجندي تستذكر نادر جلال: &#34;أجمل فترة من عمري&#34;

نادية الجندي تستذكر نادر جلال: "أجمل فترة من عمري"

بعد 20 عاماً... أنجلينا جولي تغادر الأمم المتحدة

بعد 20 عاماً... أنجلينا جولي تغادر الأمم المتحدة

شاهد.. شابات سعوديات يخطبن منال العيسى لوالدهن

شاهد.. شابات سعوديات يخطبن منال العيسى لوالدهن

لاروسي تفتتح فعاليات &#34;أضواء دبي&#34; بأغنية من توقيع راشد الماجد

لاروسي تفتتح فعاليات "أضواء دبي" بأغنية من توقيع راشد الماجد

مي العيدان بسن الـ16 في صورة نادرة مع زوجها الأول

مي العيدان بسن الـ16 في صورة نادرة مع زوجها الأول

شاهد.. عبير أحمد تخرج عن صمتها حيال استبعاد شقيقتها من الكويت

شاهد.. عبير أحمد تخرج عن صمتها حيال استبعاد شقيقتها من الكويت

شاهد.. موقف محرج لهاني رمزي بسبب معجبة

شاهد.. موقف محرج لهاني رمزي بسبب معجبة

شاهد.. مصطفى كامل: ويجز ممنوع من الغناء في مصر أما بالخارج له كل الدعم

شاهد.. مصطفى كامل: ويجز ممنوع من الغناء في مصر أما بالخارج له كل الدعم

شمس الكويتية تصف أيلون ماسك بـ&#34;المنغولي&#34;

شمس الكويتية تصف أيلون ماسك بـ"المنغولي"

اشتعال الخلاف مجدداً بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

اشتعال الخلاف مجدداً بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

عربي

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن حل أزمة التأشيرة للمواطنين المغاربة

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن حل أزمة التأشيرة للمواطنين المغاربة