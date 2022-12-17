المستوطنون ينصبون شمعدانًا في ساحة البراق قرب الأقصى

رام الله - دنيا الوطننصب عشرات المستوطنين، مساء اليوم السبت، شمعدانًا في ساحة حائط البراق قرب المسجد الأقصى المبارك.وأكدت مصادر محلية، أن المستوطنين نصبوا شمعدانًا في ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى، استعداداً لطقوس عيد "الحانوكا" غدًا الأحد.وكانت حركة حماس قد دعت الفلسطينيين في القدس والضفة إلى أوسع حراك للدفاع عن المسجد الأقصى، عبر شد الرحال وتكثيف الرباط فيه، والاحتشاد في كل الساحات.وأكدت الحركة في بيان لها اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني سيبقى الدرع الحامي للأقصى بكل الوسائل ومهما كلف الثمن.