صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

رام الله - دنيا الوطنوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فجر السبت، على عقد اتفاق قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، بقيمة ثلاث مليارات دولار.وقال الصندوق في بيان، إن البرنامج الذي يدعمه في مصر، يمثل حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص، وفق وكالة (الأناضول).وتتضمن حزمة السياسات، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 33.532 مليار دولار بحلول نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، من قرابة 41 مليارا، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.وعانت مصر خلال الشهور الماضية، من تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، نتج عنه ارتفاع التضخم إلى 19.2 بالمئة خلال نوفمبر، من 16.3 بالمئة في أكتوبر/تشرين أول السابق له.