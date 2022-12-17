شؤون فلسطينية

كشف جوازات مصرية جديد.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

كشف جوازات مصرية جديد.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد
معبر رفح البري
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة، والعاشرة من كشف المسافرين رقم (2022/40)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/49)".

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت الوزارة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف السفر للتحميل اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية  للتحميل اضغط هنا

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