جنين: مؤتمر وطني يؤكد أهمية إشراك الشباب في عملية صنع القرار

رام الله - دنيا الوطنأكد مشاركون في المؤتمر الوطني الشبابي "المقاومة تجمعنا"، ضرورة إشراك الشباب في عملية صنع القرار، والعمل على تجسيد الوحدة الوطنية على الأرض ليتمكن شعبنا من الاستمرار في النضال والمقاومة الشعبية.وشارك في المؤتمر الذي نظم من فصائل العمل الوطني والإسلامي في محافظة جنين، اليوم السبت، في قاعة شباب مخيم جنين للجنة الشعبية للخدمات، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، والأمين العام للكتاب والأدباء من داخل أراضي الـ 48 سعيد نفاع، وأمين سر إقليم "فتح" عطا أبو ارميلة، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح وفاء زكارنة، ومنسق فصائل العمل الوطني راغب أبو دياك، وقادة فصائل العمل الوطني والإسلامي، وإيمان نزال مسؤولة ملف الشبيبة، وأعضاء الإقليم وأمناء سر حركة فتح والشبيبة الفتحاوية من جنين ونابلس وطولكرم والخليل، وطلبة الجامعات.وشدد المتحدثون على أن جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، ستبقى عنوانا في الصمود والتحدي والنضال والعزيمة والإصرار، ومدينة الشهداء والأسرى والجرحى، ووحدتها الوطنية تتجسد يوميا من خلال التصدي لسياسة الاحتلال، وستبقى دومًا في ذاكرة التاريخ بفضل تضحياتها.ونددوا بالأصوات التي تسعى إلى إثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، مشددين على ضرورة رص الصفوف والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ليتمكن شعبنا من التصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر.وطالب المتحدثون، المجتمع الدولي وكل أحرار العالم، بالتدخل لوضع حد لجرائم الاحتلال التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في الضفة والقطاع، مشددين على أن فصائل العمل الوطني تؤكد المقاومة الشعبية وقرارات الرئيس محمود عباس، وأنه سيستمر في النضال والتمسك بثوابته الوطنية المشروعة حتى دحر الاحتلال ومستوطنيه.وتم عرض أفلام وثائقية لمتضامنين من العالم مع قضية الشعب الفلسطين، وتقديم مداخلات من خلال علاء أبو ذيبة والحضور والذين أكدوا أهمية دور الشباب في مسيرة النضال حتى التحرر.