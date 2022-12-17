روسيا تكشف خسائر أوكرانيا البشرية بالآونة الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الدفاع الروسية، السبت، عن مقتل نحو 135 مسلحاً أوكرانياً خلال الـساعات الـ 24 الماضية في عدة مناطق، نتيجةً للعمليات القتالية، إضافةً إلى تدمير نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في دونيتسك.وأوضحت الدفاع الروسية أنّه نتيجة للأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك في منطقة خاركيف، "تم القضاء على ما يصل إلى 40 جندياً أوكرانياً وعربة قتالية مصفّحة وأربع مركبات".وأضافت أنّ "خسائر القوات الأوكرانية بين قتيل وجريح، بلغت 30 جندياً أوكرانياً، ومدرعتان قتاليتان وشاحنتان صغيرتان، في اتجاه كراسنو-ليمانسكي، في دونيتسك"، وفق قناة (الميادين).وتابعت الدفاع الروسية أنّ "القوات الروسية واصلت عملياتها الهجومية في اتجاه دونيتسك، وصدّت العدو وفرّقته بقصف مدفعي"، لافتةً إلى تحييد "أكثر من 30 جندياً أوكرانياً وتدمير سبع سيارات".وأفادت بأنّ "عمليات القوات الروسية ونيران المدفعية دمّرت ما يصل إلى 35 جندياً أوكرانياً وناقلتي جند مدرعتين في اتجاه جنوب دونيتسك".وأشارت الدفاع الروسية إلى "اكتشاف وتدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق مستوطنتي نوفومايورسكوي وشيفتشينكو في دونيتسك".خسائر القوات الأوكرانية في لوغانسك كذلك، أعلنت الدفاع الروسية "استهداف نقطة الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب في منطقة مستوطنة كراسني ليمان في دونيتسك، وإسقاط أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في لوغانسك".وفي السياق، أعلنت القوات في لوغانسك، أنّ الجيش الأوكراني فقد ما يصل إلى 90 جندياً خلال القتال، يوم أمس فقط.وأفادت جمهورية لوغانسك، في بيان، بأنّ "العدو تكبد خسائر في القوة البشرية والعتاد خلال هجوم شنته قوات يوم أمس"، مضيفةً أنّ القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 90 فرداً وثلاث دبابات في القتال في اليوم الماضي".وأشار البيان كذلك إلى "تدمير خمس ناقلات جند مدرعة، ونظامين مدفعيين، و16 مركبة متخصصة".