عرنكي ينعى القائد الوطني الكبير سليم الزعنون

رام الله - دنيا الوطننعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون المغتربين الدكتور فيصل عرنكي القائد الوطني الكبير سليم الزعنون"أبو الاديب"، الذي وافته المنية في العاصمة الأردنية عمان بعد حياة مليئة بالعطاء والنضال والتضحيات.وقال عرنكي في بيان نعي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى القائد الوطني الكبير أحد قامات ورموز العمل الفلسطيني رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق وأحد مؤسسي حركة فتح وعضو لجننتها المركزية، سليم الزعنون" أبو الاديب"، الذي ترجل بعد حياة قضاها مناضلا لوطنه ومدافعا عن قضيته العادلة في كل مراحل حياته وفي مختلف المحافل والمجالات.وأضاف "أبو الاديب" صاحب باع وتاريخ طويل في العمل الوطني الفلسطيني قضى حياته مدافعا عن حقوق شعبه وقضيته الفلسطينية العادلة ومتمسكًا بالثوابت الفلسطينية، لم يتوانى للحظة عن تقديم كل ما يلزم في سبيل خدمة الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حريته واستقلاله.وتقدم عرنكي من الرئيس محمود عباس و حركة فتح ومن أبناء شعبنا في الوطن والشتات ومن عائلة الزعنون، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع برحمته، وأن يدخله فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.