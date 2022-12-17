"رأفت" ينعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق سليم الزعنون





وأضاف:"نودع اليوم أحد أبرز القيادات التي شهدت مسيرتها الحافلة طريقاً طويلاً من النضال والعمل الدؤوب حيث تبوأ العديد من المناصب والمواقع الوطنية التي عمل من خلالها من أجل الوصول إلى أهدافنا الوطنية المشروعة ووفاته تعد خسارة وطنية كبيرة".



وتقدم رأفت من عائلته الكريمة وعموم آل الزعنون في الوطن والشتات وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة.





رام الله - دنيا الوطننعى صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، رئيس الدائرة العسكرية والامنية، المرحوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق، وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وأحد مؤسسيها، سليم الزعنون (أبو الأديب)، الذي انتقل إلى جوار ربه في عمان، عن عمر ناهز 89 عاما.وقال رأفت في بيان صدر عنه، اليوم: "إن المسيرة النضالية والتاريخية للراحل الوطني الكبير سليم الزعنون كانت حافلة بالعمل الوطني من أجل خدمة القضية الوطنية وصولاً إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.