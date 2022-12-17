(حماس والجهاد) تنفيان الإدلاء بأيّ تصريحات بشأن الأردن

رام الله - دنيا الوطننفت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم السبت، التصريحات المنسوبة إليهما بشأن الأوضاع الأخيرة في الأردن، مؤكدتان على مواقفهم الثابتة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمختلف الدول العربية والإسلامية.وبدوره، أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أنه: "لم يدلِ بأي تصريحات حول الأردن، وأن المنشور المتداول حول ذلك مفبرك، ولا أساس له من الصحة، ويشدد على أن سياسة الحركة ثابتة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية".ومن جانبه، قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي: "تتداول بعض الصفحات المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي ورقة مفبركة ومزورة لفقتها جهات صفراء ومشبوهة تسعى لتشويه الحركة والنيل من مواقفها الثابتة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمختلف الدول العربية والإسلامية".وتابع سلمي في تصريح صحفي: "ندعو وسائل الإعلام إلى الحذر التام وعدم تداول هذه الورقة".