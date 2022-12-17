رام الله: جماهير فلسطينية تشيّع جثمان الشهيدين عنبر وشرايعة

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في مخيم الجلزون شمال رام الله، اليوم السبت، جثمان الشهيدين سلامة شرايعة من بيرزيت، وخالد عنبر "الدباس" من جفنا، من مجمع فلسطين الطبي برام الله. واتجه الموكب نحو وسط مدينة رام الله وسط هتافات تندد بجرائم الاحتلال وتطالب بالانتقام لدماء الشهداء.وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله بجنازة عسكرية، وحمل جثمان الشهيد عنبر الى جانب جثمان الشهيد سلامة شرايعة، الذي سيجري تشييعه ودفنه بعد صلاة العصر في بلدة بيرزيت، وجاب شوارع المدينة، وسط ترديد هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.ووصل المشيعون إلى مخيم الجلزون، مسقط رأس الشهيد عنبر، وألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد الشهداء لأداء صلاة الجنازة على روحه، ومن ثم في مسيرة حاشدة إلى المقبرة، حيث ووري الثرى.وكان الشهيدان عنبر وشرايعة قد استشهدا عقب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمركبتهما بالرصاص الحي، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله، ما أدى أيضا إلى إصابة شاب ثالث بجروح خطيرة جرى اعتقاله والإفراج عنه لاحقا، فيما تم احتجاز جثماني الشهيدين منذ ذلك الوقت قبل أن يُعلن عن تسليمهما أمس الجمعة.